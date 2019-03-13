люк на чердак
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люк на чердак
Кто в теме, чердачная лестница с люком это реально или такого не бывает? Очень хочу превратить свой дом в более современный. Но пока не знаю как это сделать. Начала с чердака. Помогите советами.
- SOFA
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- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 05 дек 2018, 23:53
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