Хочу купить квартиру в Киеве
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Хочу купить квартиру в Киеве
Планирую взять двушку ближе к центру Киева, да вот все агентства имеют скудную базу, а денег хотят много... Кто в теме посоветуйте варианты, плиз)
- Lechuy
- Читатель
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- Сообщения: 33
- Зарегистрирован: 21 июл 2017, 14:54
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