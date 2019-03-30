Хочу купить квартиру в Киеве

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Хочу купить квартиру в Киеве

Новое сообщение Lechuy » 30 мар 2019, 14:19

Планирую взять двушку ближе к центру Киева, да вот все агентства имеют скудную базу, а денег хотят много... Кто в теме посоветуйте варианты, плиз)


Lechuy
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Зарегистрирован: 21 июл 2017, 14:54
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