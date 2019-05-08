Хранение вещей

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

Хранение вещей

Новое сообщение ymka » 08 май 2019, 00:58

скажите мне пожалуйста , у нас ремонт и мы не знаем просто где деть вещи. может их куда то можно на хранение отвезти???


ymka
Писатель
 
Сообщения: 58
Зарегистрирован: 27 янв 2018, 17:49
Вернуться к началу

Re: Хранение вещей

Новое сообщение vivary » 08 май 2019, 00:59

кому и куда вы их отвезете на хранение? я тоже слышал что такое есть , но никак не мог найти . отвозил родственникам ((
vivary
Читатель
 
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 04 май 2019, 23:41
Вернуться к началу

Re: Хранение вещей

Новое сообщение Вармолей » 08 май 2019, 01:00

привет. мы когда переезжали тоже думали где же нам оставить вещи, родных рядом не было . и нам знакомые порекомендовали их https://www.safe-box.ru/

у них можно хранить не лишь в вещи, да и почти все другое . поглядите сами

Вармолей
Читатель
 
Сообщения: 41
Зарегистрирован: 18 ноя 2018, 21:53
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Недвижимость, строительство, ремонт

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9

cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group