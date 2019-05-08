Хранение вещей
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Хранение вещей
скажите мне пожалуйста , у нас ремонт и мы не знаем просто где деть вещи. может их куда то можно на хранение отвезти???
- ymka
- Писатель
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- Сообщения: 58
- Зарегистрирован: 27 янв 2018, 17:49
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Re: Хранение вещей
кому и куда вы их отвезете на хранение? я тоже слышал что такое есть , но никак не мог найти . отвозил родственникам ((
- vivary
- Читатель
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- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 04 май 2019, 23:41
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Re: Хранение вещей
привет. мы когда переезжали тоже думали где же нам оставить вещи, родных рядом не было . и нам знакомые порекомендовали их https://www.safe-box.ru/
у них можно хранить не лишь в вещи, да и почти все другое . поглядите сами
- Вармолей
- Читатель
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- Сообщения: 41
- Зарегистрирован: 18 ноя 2018, 21:53
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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