Хочу купить программу 1С

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Хочу купить программу 1С

Новое сообщение Oinar » 18 май 2019, 14:51

Хочу купить программу 1С, к кому можно обратится за такими услугами? Где ее купить?


Oinar
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Сообщения: 5
Зарегистрирован: 01 май 2019, 21:33
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Re: Хочу купить программу 1С

Новое сообщение Карабас » 18 май 2019, 17:17

ну вообще думаю что программу 1С можно купить в интернете, многие вообще программисты ее продают
Карабас
Читатель
 
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 15 апр 2019, 20:56
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