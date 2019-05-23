люк в подвал
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люк в подвал
Купили дом для семьи, но как оказалось для нас он маловат, планируем делать подвал, что б хранить там временно ненужные вещи. Хотим сделатьлюк в подвал его утепленным и с амартизационными подъемниками. Как думаете это хорошая идея или много мороки будет?
- SOFA
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- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 05 дек 2018, 23:53
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