люк в подвал

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люк в подвал

Новое сообщение SOFA » 23 май 2019, 13:26

Купили дом для семьи, но как оказалось для нас он маловат, планируем делать подвал, что б хранить там временно ненужные вещи. Хотим сделатьлюк в подвал его утепленным и с амартизационными подъемниками. Как думаете это хорошая идея или много мороки будет?


SOFA
 
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Зарегистрирован: 05 дек 2018, 23:53
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