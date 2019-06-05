Мусор

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Мусор

Новое сообщение Prokl » 05 июн 2019, 13:48

Как выбрать контейнеры для мусора и мусороперерабатывающий небольшой комплекс для утилизации отходов, есть специалисты по такого рода вопросам?


Prokl
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 02 июн 2019, 18:50
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Re: Мусор

Новое сообщение burbon » 05 июн 2019, 18:26

Prokl писал(а):Как выбрать контейнеры для мусора и мусороперерабатывающий небольшой комплекс для утилизации отходов, есть специалисты по такого рода вопросам?

Ну я бы выбирал контейнер по объему, который бы удовлетворял требованиям складирования отходов, а оборудование увы не знаком с ним

burbon
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 02 июн 2019, 18:40
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