burbon » 05 июн 2019, 18:26

Prokl писал(а): Как выбрать контейнеры для мусора и мусороперерабатывающий небольшой комплекс для утилизации отходов, есть специалисты по такого рода вопросам?

Ну я бы выбирал контейнер по объему, который бы удовлетворял требованиям складирования отходов, а оборудование увы не знаком с ним