Мусор
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Мусор
Как выбрать контейнеры для мусора и мусороперерабатывающий небольшой комплекс для утилизации отходов, есть специалисты по такого рода вопросам?
- Prokl
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- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 02 июн 2019, 18:50
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Re: Мусор
Prokl писал(а):Как выбрать контейнеры для мусора и мусороперерабатывающий небольшой комплекс для утилизации отходов, есть специалисты по такого рода вопросам?
Ну я бы выбирал контейнер по объему, который бы удовлетворял требованиям складирования отходов, а оборудование увы не знаком с ним
- burbon
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- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 02 июн 2019, 18:40
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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