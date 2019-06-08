LVS » 08 июн 2019, 17:26

Какие обои лучше всего будут смотреться в гостиной? Дело в том что мы там не только сеьей собираемся иногда приходится и приглашать деловых партнеров для переговоров, поэтому обои хочется какие-то нейтральные но в тоже время солидные