Забор
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Забор
Добрый день, хочу поставить забор вокруг моей дачи, так как его там никогда не было и не комфортно себя ощущаю, такое ощущение, что ты находишься на ладони, если вы знаете к кому можно обратится по этому поводу сообщите.
- ymka
- Писатель
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- Сообщения: 81
- Зарегистрирован: 27 янв 2018, 17:49
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Re: Забор
Конечно, лучше поставить забор, но сейчас там полно воров, которые просто ищут такие незащищенные дома.
- vivary
- Читатель
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- Сообщения: 29
- Зарегистрирован: 04 май 2019, 23:41
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Re: Забор
Доброе утро, мой брат недавно поставил забор в своем доме, и он очень красивый, я спросил его, где он заказал, он сказал мне, что он едва нашел этот сайт здесь http://ska-master.by есть большой выбор Из качественных заборов они очень хорошие, цены адекватные, доставка присутствует, ребята приятные, поэтому я считаю, что это неплохой вариант для меня.
- Вармолей
- Писатель
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- Сообщения: 59
- Зарегистрирован: 18 ноя 2018, 21:53
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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