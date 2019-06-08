Забор

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Забор

Новое сообщение ymka » 08 июн 2019, 22:54

Добрый день, хочу поставить забор вокруг моей дачи, так как его там никогда не было и не комфортно себя ощущаю, такое ощущение, что ты находишься на ладони, если вы знаете к кому можно обратится по этому поводу сообщите.


ymka
Писатель
 
Сообщения: 81
Зарегистрирован: 27 янв 2018, 17:49
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Re: Забор

Новое сообщение vivary » 08 июн 2019, 22:54

Конечно, лучше поставить забор, но сейчас там полно воров, которые просто ищут такие незащищенные дома.
vivary
Читатель
 
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 04 май 2019, 23:41
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Re: Забор

Новое сообщение Вармолей » 08 июн 2019, 22:55

Доброе утро, мой брат недавно поставил забор в своем доме, и он очень красивый, я спросил его, где он заказал, он сказал мне, что он едва нашел этот сайт здесь http://ska-master.by есть большой выбор Из качественных заборов они очень хорошие, цены адекватные, доставка присутствует, ребята приятные, поэтому я считаю, что это неплохой вариант для меня.
Вармолей
Писатель
 
Сообщения: 59
Зарегистрирован: 18 ноя 2018, 21:53
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