Болгарка
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Болгарка
Привет, хочу отцу вот подарить болгарку на день рождение, подскажите где можно купить болгарку недорого?
- vivary
- Читатель
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- Сообщения: 29
- Зарегистрирован: 04 май 2019, 23:41
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Re: Болгарка
думаю что если болгарка действителньо нужна вашему отцу, то да покуйпайте смело ее
- ymka
- Писатель
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- Сообщения: 81
- Зарегистрирован: 27 янв 2018, 17:49
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Re: Болгарка
по моему мнению это достаточно таки не нехороший подарок, он понадобится в хозяйстве, я бы еше естественно шуруповерт разглядывал как подарок, вообщем советую для вас обратится в магазин https://makitools.com.ua Здесь есть к слову болгарка, сможете ее приобрести
- Вармолей
- Писатель
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- Сообщения: 59
- Зарегистрирован: 18 ноя 2018, 21:53
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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