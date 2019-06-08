Болгарка

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Болгарка

Новое сообщение vivary » 08 июн 2019, 23:13

Привет, хочу отцу вот подарить болгарку на день рождение, подскажите где можно купить болгарку недорого?


vivary
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Re: Болгарка

Новое сообщение ymka » 08 июн 2019, 23:13

думаю что если болгарка действителньо нужна вашему отцу, то да покуйпайте смело ее
ymka
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Re: Болгарка

Новое сообщение Вармолей » 08 июн 2019, 23:14

по моему мнению это достаточно таки не нехороший подарок, он понадобится в хозяйстве, я бы еше естественно шуруповерт разглядывал как подарок, вообщем советую для вас обратится в магазин https://makitools.com.ua Здесь есть к слову болгарка, сможете ее приобрести
Вармолей
Писатель
 
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