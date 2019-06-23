Спецодежда

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Спецодежда

Новое сообщение LVS » 23 июн 2019, 22:30

Из какого материала должна быть летняя сецодежда чтобы наши рабочие могли комфортно себя чувствовать. Специфика предприятия - машиностроительная отрасль если это важно


LVS
Писатель
 
Сообщения: 59
Зарегистрирован: 05 июн 2019, 23:59
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