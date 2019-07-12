Бурение Артезианских скважин
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Бурение Артезианских скважин
Бурение Артезианских скважин кто занимается.
- ТониСтарк
- Читатель
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- Сообщения: 21
- Зарегистрирован: 03 май 2019, 12:10
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Re: Бурение Артезианских скважин
мы обращались в компанию Ижисток,сделали все качество и быстро мы довольны.
- ЛюдмилаМарк
- Читатель
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- Сообщения: 18
- Зарегистрирован: 03 май 2019, 13:11
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Re: Бурение Артезианских скважин
Лучше всего для такого типа работ подойдет горизонтальный насос. Какой именно вам подойдет, нужно уже самому выбирать среди этих http://burinzhstroy.ru Рекомендую также проконсультироваться с профессионалами.
- olya.bazhenova.77@list.ru
- Читатель
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- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 03 май 2019, 14:47
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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