Пескобетон
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Пескобетон
Строить дом из пескобетона вообще можно или только перестенки из него допускается делать?
- LVS
- Писатель
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- Сообщения: 85
- Зарегистрирован: 05 июн 2019, 23:59
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Re: Пескобетон
Дом из бумаги можно строить главное уметь это делать
- burbon
- Писатель
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- Сообщения: 86
- Зарегистрирован: 02 июн 2019, 18:40
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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