Как сделать из ноутбука навигатор?При поддержке БГ-Авто
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Как сделать из ноутбука навигатор?
есть способ такое сделать? наверное все-равно нужен гпс адаптер?
- Tawuq
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- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 07 июл 2014, 12:15
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Re: Как сделать из ноутбука навигатор?
Мозги нужны в первую очередь!
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deshenez
- Читатель
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- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 18 сен 2012, 23:06
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Re: Как сделать из ноутбука навигатор?
на самом деле проще простого
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Sarux
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- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 19 фев 2019, 22:19
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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