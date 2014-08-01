Как сделать из ноутбука навигатор?

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Как сделать из ноутбука навигатор?

Новое сообщение Tawuq » 01 авг 2014, 12:28

есть способ такое сделать? наверное все-равно нужен гпс адаптер?


Tawuq
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 07 июл 2014, 12:15
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Re: Как сделать из ноутбука навигатор?

Новое сообщение deshenez » 15 июн 2015, 23:33

Мозги нужны в первую очередь!
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deshenez
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Сообщения: 13
Зарегистрирован: 18 сен 2012, 23:06
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Re: Как сделать из ноутбука навигатор?

Новое сообщение Sarux » 19 фев 2019, 22:24

на самом деле проще простого
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Sarux
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 19 фев 2019, 22:19
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