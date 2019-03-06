Запчасти ЖДПри поддержке БГ-Авто
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Запчасти ЖД
У нас недавно вышел из строя состав поезда. И я сейчас ищу где можно приобрести хорошие ЖД запчасти для ремонта. А то у нас выбора как такового если честно нет.
- Anaconda
- Читатель
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- Сообщения: 22
- Зарегистрирован: 04 фев 2019, 17:33
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Re: Запчасти ЖД
А через интернет не пробовали искать организации которые занимаются продажей таких запчастей? На сколько мне известно то это в основном государственные компании.
- Stella
- Читатель
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- Сообщения: 23
- Зарегистрирован: 23 дек 2018, 18:59
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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