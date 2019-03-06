Запчасти ЖД

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Запчасти ЖД

Новое сообщение Anaconda » 06 мар 2019, 16:55

У нас недавно вышел из строя состав поезда. И я сейчас ищу где можно приобрести хорошие ЖД запчасти для ремонта. А то у нас выбора как такового если честно нет.


Anaconda
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Re: Запчасти ЖД

Новое сообщение Stella » 06 мар 2019, 20:54

А через интернет не пробовали искать организации которые занимаются продажей таких запчастей? На сколько мне известно то это в основном государственные компании.
Stella
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