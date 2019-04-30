Нужны диски

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Нужны диски

Новое сообщение Samantha » 30 апр 2019, 09:18

Всем привет. Нужен комплект штампованных дисков 4/98 R14. В Гросте https://grosta.ru/ вот нашла за 1650 руб. Где посоветуете еще глянуть? Заранее спасибо.


Samantha
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Зарегистрирован: 12 янв 2018, 15:10
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