где можно покупать хим сырье

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где можно покупать хим сырье

Новое сообщение Карабас » 20 май 2019, 12:49

Подскажите где можно покупать хим сырье? Я хотел бы для своего завода по производству косметики купить


Карабас
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Сообщения: 36
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Re: где можно покупать хим сырье

Новое сообщение ВиллиВОнка » 20 май 2019, 15:42

для такого вам следует найти какого то поставщика я думаю, по другому уж никак
ВиллиВОнка
Читатель
 
Сообщения: 36
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