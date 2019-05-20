двигатель на Опеле АвстраПри поддержке БГ-Авто
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двигатель на Опеле Австра
У меня вот не давно двигатель на Опеле Австра стал как то неккоректно работать, не знаю что с ним но звук печальный, к кому обратится за ремонтом?
- Карабас
- Читатель
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- Сообщения: 36
- Зарегистрирован: 15 апр 2019, 20:56
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Re: двигатель на Опеле Австра
а сколько вы проездили километровна этом Опеле? если там большой километраж то знайте что движок может нужно будет менять
- ВиллиВОнка
- Читатель
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- Сообщения: 36
- Зарегистрирован: 16 апр 2019, 01:22
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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