двигатель на Опеле Австра

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двигатель на Опеле Австра

Новое сообщение Карабас » 20 май 2019, 12:50

У меня вот не давно двигатель на Опеле Австра стал как то неккоректно работать, не знаю что с ним но звук печальный, к кому обратится за ремонтом?


Карабас
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Re: двигатель на Опеле Австра

Новое сообщение ВиллиВОнка » 20 май 2019, 15:43

а сколько вы проездили километровна этом Опеле? если там большой километраж то знайте что движок может нужно будет менять
ВиллиВОнка
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Сообщения: 36
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