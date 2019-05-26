интернет магазин

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интернет магазин

Новое сообщение Dima » 26 май 2019, 13:25

Нужно создать интернет магазин к кому можно вообще обратится за такой услугой? Может кто уже обращался за созданием интернет магазина?


Dima
Читатель
 
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 16 апр 2019, 13:38
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Re: интернет магазин

Новое сообщение ВиллиВОнка » 26 май 2019, 17:13

думаю что вам нужно будет зайти на фриланс биржу и поискать там хорошего фрилансера
ВиллиВОнка
Читатель
 
Сообщения: 41
Зарегистрирован: 16 апр 2019, 01:22
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