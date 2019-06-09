Мотопомпа

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Мотопомпа

Новое сообщение Вармолей » 09 июн 2019, 23:12

Я тщательно покупаю хороший и качественный мотор-насос для работы, и теперь я ищу, где в Киеве я могу найти хороший, подскажите?


Вармолей
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Re: Мотопомпа

Новое сообщение ymka » 09 июн 2019, 23:12

Вам просто нужно найти нормальную компанию, которая занимается качественным авторизованным оборудованием, и желательно купить фирменный насос и не сильно сэкономить.
ymka
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Re: Мотопомпа

Новое сообщение vivary » 09 июн 2019, 23:13

Странно, почему у вас возникла проблема с покупкой мотопомпы, потому что мне кажется, что ее обычно легко купить, я сам купил ее в этой компании https://uvc-ua.com, они продают очень хорошее оборудование, поэтому вы можете сделать это. все для покупки.
vivary
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