где взять такую майку?

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где взять такую майку?

Новое сообщение nashestvie2015 » 25 авг 2014, 10:39

скажите пожалуйста, где в Москве можно заказать такую майку для клуба? В количестве 50 штук


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Сообщения: 3
Зарегистрирован: 25 авг 2014, 10:35
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Re: где взять такую майку?

Новое сообщение Kazanckof » 13 окт 2014, 09:45

возьмите черные майки и сделайте принт)
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Сообщения: 17
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Re: где взять такую майку?

Новое сообщение Грекек » 13 мар 2017, 16:25

Да, покупаете в инете майки, так дешевле, и несете в типографию, где есть трафарет)
Грекек
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Сообщения: 7
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Re: где взять такую майку?

Новое сообщение Hunna » 04 май 2017, 10:37

Считаю, что в на тренировке в фитнес клубе, на майке главное не картинка, а материал, если заниматься в дешевой синтетике, то тело попросту не будет нормально дышать, из-за чего будет не комфортно тренироваться, вплоть до плохого самочувствия...
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Сообщения: 6
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Re: где взять такую майку?

Новое сообщение Lansa » 05 май 2017, 15:08

А в каких футболках или майках тогда тренироваться, в хлопковых исключительно?
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Сообщения: 5
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Re: где взять такую майку?

Новое сообщение Hunna » 05 май 2017, 18:56

Ну я когда-то и в хлопковых тренировалась, но в них тоже потеешь, и сразу пятна видны на одежде.. Уже как года 1,5 тренируюсь в компрессионных топах и лосинах, и это вообще ни с чем не сравнится!! Тело дышит, практически не потеет, движения ни чем не скованы, плюс вид, одежда имеет потрясный.. Как вариант, тут можете посмотреть, что это такое, я обычно здесь и заказываю http://realboxing.ru/catalogue/jenskaya ... ya-odejda/
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Сообщения: 6
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