Подписка на прогнозы

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Подписка на прогнозы

Новое сообщение Kazanckof » 09 фев 2016, 14:55

Подскажите можно ли тут http://glavstavka.ru/subscribe/ брать подписку на прогнозы? На сколько они реальны?


Kazanckof
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Сообщения: 17
Зарегистрирован: 13 окт 2014, 09:43
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Re: Подписка на прогнозы

Новое сообщение Chone » 30 окт 2017, 18:03

Насчет вышеупомянутого сайта, к сожалению, ничего сказать не могу, но знаю, что вот эти https://www.betfactory.ru/forecasts/sevilya-spartak-moskva-prognoz-na-futbolnyj-match/ очень неплохие, если не уверен в исходе матча, всегда за помощью обращаюсь именно к ним :good:
Chone
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 16 окт 2017, 14:59
Откуда: Москва
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Re: Подписка на прогнозы

Новое сообщение igordk » 20 янв 2019, 18:09

Интересно , что будет в этом году .
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igordk
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Сообщения: 15
Зарегистрирован: 05 янв 2019, 08:29
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