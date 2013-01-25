здоровье волосRuBo@rd Doctor
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здоровье волос
Один из основных показателей здоровья человека- это здоровые волосы. Для здоровья волос необходимо правильно сбалансировано питаться. Еда должна содержать все важные витамины и минералы, которые помогут уменьшить выпадение волос. Необходимо включить в свой ежедневный рацион зелень, сырой овес, яйца, изюм и т.д. Говяжья печень, пивные дрожжи, зародыши пшеницы содержат витамин В, который необходим для волос. Витамин Е стимулирует рост волос и снижает риск выпадения волос. Выпадение волос может быть вызвано дисфункцией щитовидной железы, поэтому необходимо включать в свой ежедневный рацион продукты, которые являются источниками витамина А и йода.
- TTeneva
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- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 25 янв 2013, 11:19
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Re: здоровье волос
В последнее время пользуемся всей семьёй серией средств от Ла-Кри, у них натуральная косметика, подходит для всех. Отсюда ещё узнали о восстанавливающих процедурах ламинировании и экранировании - очень советую.
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Egorius
- Читатель
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- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 06 июн 2015, 17:24
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Re: здоровье волос
Но еда это все понятно, содержание всех полезных веществ в пищи и всех витаминов-это еще не показатель. Есть другие факторы, когда волосы начинают сильно выпадать. Например: наша нервная система тоже очень сильно влияет на выпадение волос и это может только спасти успокоение всего организма и лечение волос специальными масками.
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Zenad
- Читатель
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- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 02 дек 2015, 01:25
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Re: здоровье волос
Да, от нервов волосы лично у меня лезут страшно. Я и витамины принимаю практически круглый год и масочки разные делаю, но все же. Кстати, если брать во внимание маски, то самая эффективная и дешевая - горчичная. Жжет конечно малоприятно, но волосы гораздо лучше расти начинают и блеск здоровый имеют.
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Lisi4ka
- Читатель
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- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 23 мар 2016, 00:47
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Re: здоровье волос
Я стараюсь 1-2 раза в неделю, делать маски для волос, по самым популярным рецептам из сети...мед, репейное масло и т.д.
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Ризотто
- Читатель
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- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 28 мар 2016, 21:59
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Re: здоровье волос
А мне с репейным маслом маски вообще не помогли(
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Lisi4ka
- Читатель
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- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 23 мар 2016, 00:47
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Re: здоровье волос
Я от ломкости и выпадения волос маску на основе камфорного масла делаю, помогает хорошо, я вообще много где, это масло использую, вот здесь о его полезных свойствах можно больше узнать, посмотрите, может и вам оно в будущем пригодится.
- HaTali
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- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 04 дек 2016, 15:44
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Re: здоровье волос
Надо конечно всем этим питаться, но увы редко получается соблюдать такой рацион)
- Brigida
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- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 28 ноя 2017, 19:01
- Откуда: Москва
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Сообщений: 8 • Страница 1 из 1
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