здоровье волос

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здоровье волос

Новое сообщение TTeneva » 25 янв 2013, 11:38

Один из основных показателей здоровья человека- это здоровые волосы. Для здоровья волос необходимо правильно сбалансировано питаться. Еда должна содержать все важные витамины и минералы, которые помогут уменьшить выпадение волос. Необходимо включить в свой ежедневный рацион зелень, сырой овес, яйца, изюм и т.д. Говяжья печень, пивные дрожжи, зародыши пшеницы содержат витамин В, который необходим для волос. Витамин Е стимулирует рост волос и снижает риск выпадения волос. Выпадение волос может быть вызвано дисфункцией щитовидной железы, поэтому необходимо включать в свой ежедневный рацион продукты, которые являются источниками витамина А и йода.


TTeneva
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 25 янв 2013, 11:19
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Re: здоровье волос

Новое сообщение Egorius » 13 окт 2015, 16:47

В последнее время пользуемся всей семьёй серией средств от Ла-Кри, у них натуральная косметика, подходит для всех. Отсюда ещё узнали о восстанавливающих процедурах ламинировании и экранировании - очень советую.
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Сообщения: 13
Зарегистрирован: 06 июн 2015, 17:24
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Re: здоровье волос

Новое сообщение Zenad » 10 дек 2015, 08:09

Но еда это все понятно, содержание всех полезных веществ в пищи и всех витаминов-это еще не показатель. Есть другие факторы, когда волосы начинают сильно выпадать. Например: наша нервная система тоже очень сильно влияет на выпадение волос и это может только спасти успокоение всего организма и лечение волос специальными масками.
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Сообщения: 10
Зарегистрирован: 02 дек 2015, 01:25
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Re: здоровье волос

Новое сообщение Lisi4ka » 24 мар 2016, 00:38

Да, от нервов волосы лично у меня лезут страшно. Я и витамины принимаю практически круглый год и масочки разные делаю, но все же. Кстати, если брать во внимание маски, то самая эффективная и дешевая - горчичная. Жжет конечно малоприятно, но волосы гораздо лучше расти начинают и блеск здоровый имеют.
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Сообщения: 8
Зарегистрирован: 23 мар 2016, 00:47
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Re: здоровье волос

Новое сообщение Ризотто » 28 мар 2016, 22:17

Я стараюсь 1-2 раза в неделю, делать маски для волос, по самым популярным рецептам из сети...мед, репейное масло и т.д.
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Сообщения: 6
Зарегистрирован: 28 мар 2016, 21:59
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Re: здоровье волос

Новое сообщение Lisi4ka » 30 мар 2016, 11:52

А мне с репейным маслом маски вообще не помогли(
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Lisi4ka
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Сообщения: 8
Зарегистрирован: 23 мар 2016, 00:47
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Re: здоровье волос

Новое сообщение HaTali » 17 янв 2017, 07:50

Я от ломкости и выпадения волос маску на основе камфорного масла делаю, помогает хорошо, я вообще много где, это масло использую, вот здесь о его полезных свойствах можно больше узнать, посмотрите, может и вам оно в будущем пригодится.
HaTali
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 04 дек 2016, 15:44
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Re: здоровье волос

Новое сообщение Brigida » 28 ноя 2017, 22:12

Надо конечно всем этим питаться, но увы редко получается соблюдать такой рацион)
Brigida
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 28 ноя 2017, 19:01
Откуда: Москва
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