Zenad » 10 дек 2015, 08:09

Но еда это все понятно, содержание всех полезных веществ в пищи и всех витаминов-это еще не показатель. Есть другие факторы, когда волосы начинают сильно выпадать. Например: наша нервная система тоже очень сильно влияет на выпадение волос и это может только спасти успокоение всего организма и лечение волос специальными масками.