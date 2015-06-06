Как заметил - в воде после кипячения появляется осадок белыми хлопьями, то есть вода известковая. Тут http://vodopodgotovka-vodi.ru/izvestkov ... ovaya-voda, например, пишут о том, что такая вода вредна для здоровья - вызывает отложение солей, влияет негативно на внутренние органы. Тут например http://www.o8ode.ru/article/answer/kach/file.htm наоборот пишут о пользе такой воды.
По себе могу сказать, что мне кажется такая вода не подходит - стала появляться тяжесть в животе, на языке белый налет, которого раньше не было, перевариваться тоже все стало дольше, кал стал твердым.. Из плюсов - разве что зубы побелели..
В общем интересно - полезна ли такая вода? У кого-нибудь были такие проблемы? Если покупать воду - то какую лучше?