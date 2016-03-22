ЭКО-мамочки, нужен советRuBo@rd Doctor
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ЭКО-мамочки, нужен совет
Девы, есть у нас на форуме ЭКО-мамы? Очень нужен совет той, кто прошёл уже эту процедуру. Я не буду вдаваться в детали своей ситуации, просто хочу знать - где лучше делать эту процедуру, здесь или в России?
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Вафелька
- Читатель
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- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 15 мар 2016, 15:39
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Re: ЭКО-мамочки, нужен совет
Я не ЭКО-мама, но вот сестричка моя прошла через ЭКО дважды, я бок о бок с ней была, так что многое видела и знаю. Делала в России, в СПб, в первый раз, к сожалению, неудачно, а во второй раз всё получилось, близняшкам уже почти два годика. Оба раза делала в одной и той же клинике, в Евромед Инвитро. Если интересно, могу рассказать подробнее. О местных клиниках ничего не могу сказать.
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Lisi4ka
- Читатель
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- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 23 мар 2016, 00:47
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Re: ЭКО-мамочки, нужен совет
Да, интересно конечно же, я ещё ничего не решила, мне любой опыт интересен. Можно деликатный вопрос - а почему решили во второй раз делать в той же клинике? Неужели так доверяли докторам? Можете мне их контакты скинуть плиззз
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Вафелька
- Читатель
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- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 15 мар 2016, 15:39
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Re: ЭКО-мамочки, нужен совет
Вафелька,
да, очень доверяли. И клинике, и доктору. У них была замечательный доктор, О.В. Крутцова. Да и удача с первого раза далеко не всем улыбается. Контакты вот нашла, ловите euromed-invitro.ru У них кстати очень много полезной информации, в т.ч. психологические моменты отлично описаны, мы с сестрой изучили эти статьи вдоль и поперёк.
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Lisi4ka
- Читатель
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- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 23 мар 2016, 00:47
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Re: ЭКО-мамочки, нужен совет
можно в отзывах найти такую информацию
- Miklakova
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- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 25 окт 2018, 19:24
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Сообщений: 5 • Страница 1 из 1
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