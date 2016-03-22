Lisi4ka » 23 мар 2016, 23:53

Я не ЭКО-мама, но вот сестричка моя прошла через ЭКО дважды, я бок о бок с ней была, так что многое видела и знаю. Делала в России, в СПб, в первый раз, к сожалению, неудачно, а во второй раз всё получилось, близняшкам уже почти два годика. Оба раза делала в одной и той же клинике, в Евромед Инвитро. Если интересно, могу рассказать подробнее. О местных клиниках ничего не могу сказать.