посоветуйте стоматологиюRuBo@rd Doctor
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посоветуйте стоматологию
подскажите хорошего протезиста в районе или рядом!
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JardY
- Читатель
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- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 20 сен 2017, 07:28
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Re: посоветуйте стоматологию
Могу посоветовать хорошего врача, делала и пломбы и коронку. Цены адекватные, врач замечательный, но находится это правда в Щелковском р-не. Да, далековато, но работают и по выходным, что удобно.
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Габриция
- Читатель
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- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 12 сен 2017, 13:30
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Re: посоветуйте стоматологию
КРЕДО, Новокосинская 9,,к1
Терапевт Зерцалова
Ирина
Васильевна (остальных не знаю).
+7 (495) 700-57-44
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Кристина
- Читатель
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- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 11 сен 2017, 15:04
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Re: посоветуйте стоматологию
Их по Москве как грибов.
Но вообще стоит заметить что я лечила кариес в Столичной Медицинской Клинике, вот туда и советую вам обратится. Так или иначе их стоматологический кабинет оборудован самым современным оборудованием, так что лечение у них одно удовольствие...более подробно об этой услуге здесь http://cmclinic.ru/all/stomatologiya.html вам стоит почитать.
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Анабель
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- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 05 фев 2018, 13:33
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Сообщений: 4 • Страница 1 из 1
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