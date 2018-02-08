посоветуйте стоматологию

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посоветуйте стоматологию

Новое сообщение JardY » 08 фев 2018, 21:34

подскажите хорошего протезиста в районе или рядом!


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Re: посоветуйте стоматологию

Новое сообщение Габриция » 08 фев 2018, 21:54

Могу посоветовать хорошего врача, делала и пломбы и коронку. Цены адекватные, врач замечательный, но находится это правда в Щелковском р-не. Да, далековато, но работают и по выходным, что удобно.
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Re: посоветуйте стоматологию

Новое сообщение Кристина » 08 фев 2018, 21:59

КРЕДО, Новокосинская 9,,к1

Терапевт Зерцалова

Ирина

Васильевна (остальных не знаю).

+7 (495) 700-57-44

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Re: посоветуйте стоматологию

Новое сообщение Анабель » 08 фев 2018, 22:55

Их по Москве как грибов.

Но вообще стоит заметить что я лечила кариес в Столичной Медицинской Клинике, вот туда и советую вам обратится. Так или иначе их стоматологический кабинет оборудован самым современным оборудованием, так что лечение у них одно удовольствие...более подробно об этой услуге здесь http://cmclinic.ru/all/stomatologiya.html вам стоит почитать.

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