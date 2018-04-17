К стоматологуRuBo@rd Doctor
Модераторы: more, bot, translate
Первое новое сообщение • 1 сообщение • Страница 1 из 1
К стоматологу
Всем привет. Нужно удалить зуб мудрости, думаю сходить вот сюда http://sanacia.ru/zub-mudrosti/. Но я так боюсь стоматологов, а тут еще и удаление зуба. Что скажите? Может есть что посоветовать мне?
- Samantha
- Читатель
-
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 12 янв 2018, 15:10
-
1 сообщение • Страница 1 из 1
Вернуться в Здоровье и медицина
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3