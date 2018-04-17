Ботокс для волос

RuBo@rd Doctor

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

Ботокс для волос

Новое сообщение Samantha » 17 апр 2018, 12:48

Всем привет. Хочу сходить сюда http://salonendi.ru/uslugi/parikmakhers ... dlya-volos на ботокс для волос. У меня такой вопрос, есть ли при подобной процедуре побочные эффекты?


Samantha
Читатель
 
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 12 янв 2018, 15:10
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Здоровье и медицина

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3

cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group