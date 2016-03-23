Подарки детям.
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Подарки детям.
Всем привет. Подскажите пожалуйста, что можно подарить крестнику на год.
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Lisi4ka
- Читатель
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- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 23 мар 2016, 00:47
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Re: Подарки детям.
Часики можно подарить
- fagot
- Читатель
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- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 27 сен 2015, 00:50
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Re: Подарки детям.
На годик можно подарить хорошую развивающуюся игрушку.
- ilmira53
- Читатель
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- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 09 янв 2017, 18:27
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Re: Подарки детям.
Можно именную икону, раз уж разговор идет о крестнике.
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Lansa
- Читатель
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- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 05 май 2017, 14:52
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Сообщений: 4 • Страница 1 из 1
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