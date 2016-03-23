Подарки детям.

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Подарки детям.

Новое сообщение Lisi4ka » 23 мар 2016, 23:52

Всем привет. Подскажите пожалуйста, что можно подарить крестнику на год.


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Lisi4ka
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Сообщения: 8
Зарегистрирован: 23 мар 2016, 00:47
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Re: Подарки детям.

Новое сообщение fagot » 20 сен 2016, 00:18

Часики можно подарить
fagot
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Сообщения: 11
Зарегистрирован: 27 сен 2015, 00:50
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Re: Подарки детям.

Новое сообщение ilmira53 » 25 янв 2017, 15:20

На годик можно подарить хорошую развивающуюся игрушку.
ilmira53
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Сообщения: 8
Зарегистрирован: 09 янв 2017, 18:27
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Re: Подарки детям.

Новое сообщение Lansa » 05 май 2017, 15:07

Можно именную икону, раз уж разговор идет о крестнике.
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Lansa
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Сообщения: 5
Зарегистрирован: 05 май 2017, 14:52
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