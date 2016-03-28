Хотим детей, но есть проблемы...
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Хотим детей, но есть проблемы...
Два года мотаемся из страны в страну, и все это время не можем зачать малыша. Я уже грешу на перелеты, ведь судя по анализам все должно быть хорошо. Скажите из своего опыта в какой клинике могут помочь с этим? Какой у вас опыт? можно предлагать и Москву и Питер, по мимо Болгарии.
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Ризотто
- Читатель
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- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 28 мар 2016, 21:59
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Re: Хотим детей, но есть проблемы...
А с чем Вам помощь нужна? Вам диагнозов же никаких не ставят? Может, не время ещё. Хотя с репродуктологом можно бы и посоветоваться, показать свои анализы, обследования, может и поможет Вам разобраться в ситуации. У меня есть один толковый доктор, но она в Питере. Можете ей на е-мейл krutsova@euromed-invitro.ru отправить свои все результаты обследований, она проконсультирует. Я так и поступала, она мне очень хорошие рекомендации дала, назначила дополнительные обследования, порекомендовала эффективное лечение, я очень ею довольна
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Юлллка
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- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 01 апр 2016, 09:03
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Re: Хотим детей, но есть проблемы...
Помочь с бесплодием, ведь это именно оно, раз два года не получается. Ну вот я и хочу обратиться в какую-то клинику чтоб пройти полное обследование, потому что базовые анализы, когда сдавала перед НГ были в норме, значит есть что-то более серьёзное… Врач вот так онлаин может консультировать? Я читала о Питерских клиниках, и об этой тоже хорошие отзывы. Если не секрет с какой проблемой вы обращались туда? Как быстро помогли?
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Ризотто
- Читатель
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- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 28 мар 2016, 21:59
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Re: Хотим детей, но есть проблемы...
Ой ну не ставьте сами себе диагноз, я Вас прошу, предоставьте это доктору. И кстати, ничего такого в консультациях по электронной почте нет, ведь она видит все результаты, ей не обязательно видеть пациента каждый раз. Конечно, и личные консультации нужны, но ездить каждый раз, чтоб показать результат обследования мне кажется лишним. Это и время отнимает, и деньги. А обращалась я туда как и все - детки не получались. Но мы с мужем подлечились, следуя её назначениям и всё у нас вышло, теперь мы родители!
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Юлллка
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- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 01 апр 2016, 09:03
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Re: Хотим детей, но есть проблемы...
Если у вас достаточно хорошие анализы, то отчаиваться не нужно. придет время и вы забеременеете.
- ilmira53
- Читатель
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- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 09 янв 2017, 18:27
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Re: Хотим детей, но есть проблемы...
Видимо стоит перестать мотаться и серьезно заняться зачатием. Может у вас из за постоянной реаклиматизации проблемы?
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Lansa
- Читатель
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- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 05 май 2017, 14:52
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Сообщений: 6 • Страница 1 из 1
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