Юлллка » 01 апр 2016, 14:18

Ой ну не ставьте сами себе диагноз, я Вас прошу, предоставьте это доктору. И кстати, ничего такого в консультациях по электронной почте нет, ведь она видит все результаты, ей не обязательно видеть пациента каждый раз. Конечно, и личные консультации нужны, но ездить каждый раз, чтоб показать результат обследования мне кажется лишним. Это и время отнимает, и деньги. А обращалась я туда как и все - детки не получались. Но мы с мужем подлечились, следуя её назначениям и всё у нас вышло, теперь мы родители!