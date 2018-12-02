Детские товары

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Детские товары

Новое сообщение Samantha » 02 дек 2018, 16:31

Всем привет. рекомендую вам, форумчане, интернет-магазин детских товаров Кораблик. Такой хороший магазин, нам прям вообще так нравится. Во-первых, ассортимент там у них очень широкий, а во-вторых, цены приемлемые.


Samantha
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Зарегистрирован: 12 янв 2018, 15:10
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