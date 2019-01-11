OlgaDar » 11 янв 2019, 09:15

Хотим выбрать имя для нашего ребенка и оказывается, имя играет важную роль в целом в

жизни и судьбе человека. Нравится Аврора и Алевтина, какое лучше выбрать? Мне кажется Аврора более женственное.