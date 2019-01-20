Характер человека - имя .

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Характер человека - имя .

Новое сообщение igordk » 20 янв 2019, 18:24

Скоро появится у нас в семье прибавление , ждем рождения девочки , врачи так сказали . Девочка - это хорошо , помощница по хозяйству . Вот только с именем у нас не получается . Мне нравится Виктория , как раньше говорили - победа , жена предлагает Людмила , а теща желает чтобы назвали Маргарита . Как со своими женщинами совладать , пока не знаю . Каждое имя красивое и тем более имя - это характер человека . Как вы думаете , подскажите .


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igordk
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