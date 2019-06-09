Обогреватель для ребенка
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Обогреватель для ребенка
Я планирую купить потолочный инфракрасный обогреватель, но в Интернете так мало отзывов. Кто-нибудь может использовать это, что вы говорите?
- vivary
- Читатель
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- Сообщения: 37
- Зарегистрирован: 04 май 2019, 23:41
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Re: Обогреватель для ребенка
Хотите купить его за квартиру? Я даже не слышал об этом ..
- ymka
- Писатель
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- Сообщения: 89
- Зарегистрирован: 27 янв 2018, 17:49
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Re: Обогреватель для ребенка
Вы, наверное, хотите купить обогреватель для некоторых бытовых помещений? Для магазина там, например? Мы только что купили у Bilux обогреватель для нашего небольшого магазина, у них хороший выбор: https://bilux.ua/category/catalog/, наша модель Bilyuks B400, отлично подходит для комнаты, хорошо греет, не потребляет много) )
- Вармолей
- Писатель
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- Сообщения: 67
- Зарегистрирован: 18 ноя 2018, 21:53
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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