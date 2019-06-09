Обогреватель для ребенка

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Обогреватель для ребенка

Новое сообщение vivary » 09 июн 2019, 23:16

Я планирую купить потолочный инфракрасный обогреватель, но в Интернете так мало отзывов. Кто-нибудь может использовать это, что вы говорите?


vivary
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Re: Обогреватель для ребенка

Новое сообщение ymka » 09 июн 2019, 23:16

Хотите купить его за квартиру? Я даже не слышал об этом ..
ymka
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Re: Обогреватель для ребенка

Новое сообщение Вармолей » 09 июн 2019, 23:17

Вы, наверное, хотите купить обогреватель для некоторых бытовых помещений? Для магазина там, например? Мы только что купили у Bilux обогреватель для нашего небольшого магазина, у них хороший выбор: https://bilux.ua/category/catalog/, наша модель Bilyuks B400, отлично подходит для комнаты, хорошо греет, не потребляет много) )
Вармолей
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