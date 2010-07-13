Ребята из белогорской народной творческой студии «Компания "Твикс"» стали призерами IX международного детского фестиваля «Улыбки моря». Фестиваль проходил в болгарском городе Балчик. Его участниками стали детские художественные коллективы и солисты из девяти стран мира - сообщает «АмурПолит.ру» со ссылкой на пресс-службу мэрии Белогорска.

Белогорск на фестивале представляли пять ребят в возрасте от 10 до 15 лет. В итоге Анастасия Рябоштанова и Екатерина Калашникова стали лауреатами дипломов III степени.

Кроме того, Валерия Остроухова награждена специальным призом мэра города Балчик за концертный костюм.