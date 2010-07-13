Юные амурские артисты покорили Болгарию

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Юные амурские артисты покорили Болгарию

Новое сообщение translate » 13 июл 2010, 19:31

Ребята из белогорской народной творческой студии «Компания "Твикс"» стали призерами IX международного детского фестиваля «Улыбки моря». Фестиваль проходил в болгарском городе Балчик. Его участниками стали детские художественные коллективы и солисты из девяти стран мира - сообщает «АмурПолит.ру» со ссылкой на пресс-службу мэрии Белогорска.

Белогорск на фестивале представляли пять ребят в возрасте от 10 до 15 лет. В итоге Анастасия Рябоштанова и Екатерина Калашникова стали лауреатами дипломов III степени.

Кроме того, Валерия Остроухова награждена специальным призом мэра города Балчик за концертный костюм.



translate
модератор
 
Сообщения: 1376
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Re: Юные амурские артисты покорили Болгарию

Новое сообщение kuzzzmak » 04 фев 2015, 14:54

По чаще бы такое.
kuzzzmak
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Сообщения: 37
Зарегистрирован: 06 ноя 2013, 09:29
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Re: Юные амурские артисты покорили Болгарию

Новое сообщение Nardaylana » 16 мар 2019, 01:53

Молодцы!
Nardaylana
 
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Зарегистрирован: 13 мар 2019, 11:29
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