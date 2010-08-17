translate » 17 авг 2010, 01:51

12 кинокартин примут участие в конкурсной программе на получение премии “Золотая Афродита” на 18-м Международном кинофестивале “Любовь это сумасшествие” в причерноморском г. Варне. Напомним, что статуэтка изготовлена скульптором Пламеном Братановым, а сам фестиваль будет открыт 28 августа нашумевшей картиной из России режиссера Веры Глаголевой “Одна война”. В связи с объявлением 2010 года годом болгарского кино в официальную программу включено несколько новейших отечественных фильмов.