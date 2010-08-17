Новые болгарские кинокартины на фестивале в Варне

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Новые болгарские кинокартины на фестивале в Варне

Новое сообщение translate » 17 авг 2010, 01:51

12 кинокартин примут участие в конкурсной программе на получение премии “Золотая Афродита” на 18-м Международном кинофестивале “Любовь это сумасшествие” в причерноморском г. Варне. Напомним, что статуэтка изготовлена скульптором Пламеном Братановым, а сам фестиваль будет открыт 28 августа нашумевшей картиной из России режиссера Веры Глаголевой “Одна война”. В связи с объявлением 2010 года годом болгарского кино в официальную программу включено несколько новейших отечественных фильмов.


translate
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Re: Новые болгарские кинокартины на фестивале в Варне

Новое сообщение kuzzzmak » 16 янв 2015, 00:47

А где их можно посмотреть?
kuzzzmak
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Re: Новые болгарские кинокартины на фестивале в Варне

Новое сообщение ruke11 » 13 июл 2017, 18:46

Тут можно посмотреть http://kino-kingdom.com/sf/year:2017/ новые фильмы которые только вышли. А какие фильмы вы ждете в этом году?
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