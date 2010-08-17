12 кинокартин примут участие в конкурсной программе на получение премии “Золотая Афродита” на 18-м Международном кинофестивале “Любовь это сумасшествие” в причерноморском г. Варне. Напомним, что статуэтка изготовлена скульптором Пламеном Братановым, а сам фестиваль будет открыт 28 августа нашумевшей картиной из России режиссера Веры Глаголевой “Одна война”. В связи с объявлением 2010 года годом болгарского кино в официальную программу включено несколько новейших отечественных фильмов.
Новые болгарские кинокартины на фестивале в Варне
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- translate
- модератор
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- Сообщения: 1376
- Зарегистрирован: 08 июл 2009, 07:04
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Re: Новые болгарские кинокартины на фестивале в Варне
А где их можно посмотреть?
- kuzzzmak
- Читатель
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- Сообщения: 37
- Зарегистрирован: 06 ноя 2013, 09:29
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Re: Новые болгарские кинокартины на фестивале в Варне
Тут можно посмотреть http://kino-kingdom.com/sf/year:2017/ новые фильмы которые только вышли. А какие фильмы вы ждете в этом году?
- ruke11
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- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 13 июл 2017, 18:17
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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