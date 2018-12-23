Мне нужна такая информация для работы, что бы найти клиентов для сотрудничества.
Культурные организации города
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Культурные организации города
Привет всем. Народ, помогите мне найти справочник предприятий в котором собраны все культурные организации города, точнее те фирмы или заведения коотрые относятся к данной сфере, будь то театры или сми.
- sprosst
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- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 20 сен 2018, 02:18
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