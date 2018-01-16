Харси » 16 янв 2018, 21:10

Сабрина писал(а): Посоветуйте к просмотру кино новинки, обожаю жанр вестерн. Посоветуйте к просмотру кино новинки, обожаю жанр вестерн. Что можете посоветовать?

Я недавно смотрела Раковое Искушение и так же Темная Башня.

Если вы любитель жанра, то конечно же вам просмотр этих новинок будет интересен. Найти обе эти картины вот здесь http://kinovau.com/categories/vestern/ можно, и так же там можно найти предложения и на другие аналогичные картины на 2018, так и 2017 года.