Посоветуйте к просмотру...!!!

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Посоветуйте к просмотру...!!!

Новое сообщение Сабрина » 16 янв 2018, 21:08

Посоветуйте к просмотру кино новинки, обожаю жанр вестерн.

Что можете посоветовать?



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Re: Посоветуйте к просмотру...!!!

Новое сообщение Харси » 16 янв 2018, 21:10

Сабрина писал(а):Посоветуйте к просмотру кино новинки, обожаю жанр вестерн.

Что можете посоветовать?

Я недавно смотрела Раковое Искушение и так же Темная Башня.

Если вы любитель жанра, то конечно же вам просмотр этих новинок будет интересен. Найти обе эти картины вот здесь http://kinovau.com/categories/vestern/ можно, и так же там можно найти предложения и на другие аналогичные картины на 2018, так и 2017 года.

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