Фильмы, снятые по книгам

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Фильмы, снятые по книгам

Новое сообщение Linola » 14 окт 2013, 07:20

Давайте делится названиями фильмов, которые были сняты по фильмам, я вот очень хочу посмотреть онлайн фильм Ромео и Джульетта думаю всем известна эта пьеса Шекспира.


Linola
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Сообщения: 9
Зарегистрирован: 28 сен 2013, 22:16
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Re: Фильмы, снятые по книгам

Новое сообщение jax1 » 05 сен 2015, 13:21

А я балдею от "Властелин колец", и фильм и книга супер.
jax1
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Re: Фильмы, снятые по книгам

Новое сообщение ann_f » 21 сен 2016, 23:33

Любимейшая экранизация- это мини-сериал от ВВС "Гордость и предубеждение" с Колином Фертом :) Все моменты книги показаны. атмосфера и игра актеров - прекрасны!
ann_f
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Сообщения: 14
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Re: Фильмы, снятые по книгам

Новое сообщение Rublev » 25 янв 2019, 14:23

а мне вот драмы не очень нравятся
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