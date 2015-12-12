Курорты России
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Курорты России
В нашей стране есть большое количество классных курортных мест, где каждый может отлично отдохнуть, не зависимо от времени года. Есть пляжные курорты, есть горнолыжные курорты с разными трассами для катания на лыжах. Главные пляжные курорты России сосредоточены в Краснодарском крае.А вы там были?
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Zenad
- Читатель
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- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 02 дек 2015, 01:25
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Re: Курорты России
Краснодарский край – это одно из самых удивительных по красоте мест в России, созданное самой природой для прекрасного отдыха, который запомнится на всю жизнь. Красивейшие пейзажи, развитая курортная инфраструктура, целебный климат, выращенные в местных садах виноград и южные фрукты – что еще надо для полноценного и комфортного отдыха. После Новогодних праздников наша семья едет в Краснодар, а гостиница аэлита, забронированая на Тревел ру предоставит нам свои апартаменты на время прибывания в этом городе. Хотим насладиться спокойным отдыхом, а так же посещением достопримечательных мест Краснодара.
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Zenad
- Читатель
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- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 02 дек 2015, 01:25
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Re: Курорты России
Народу там много в сезон, а не в сезон делать особо нечего, разве что на лыжах покататься, плюс цены практически Европейские, а где то даже и дороже, смысла особо не вижу туда ехать.
Разве только друзья или родственники там обитают, с ними встретиться, пообщаться.
- ala.ilonova
- Читатель
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- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 30 окт 2015, 12:43
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Re: Курорты России
Да нет там родственников, да и друзе тоже поехать просто отдохнуть, а если не туда то куда можно?
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Zenad
- Читатель
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- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 02 дек 2015, 01:25
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Re: рыбалка на Ахтубе в июне
Zenad писал(а):Рыбалка на Ахтубе в июне на базе Ивушка – это одно из самых удивительных по красоте мест в России, созданное самой природой для прекрасного отдыха, который запомнится на всю жизнь. Красивейшие пейзажи, развитая курортная инфраструктура, целебный климат, выращенные в местных садах виноград и южные фрукты – что еще надо для полноценного и комфортного отдыха. После Новогодних праздников наша семья едет в Краснодар, а гостиница аэлита, забронированая на Тревел ру предоставит нам свои апартаменты на время прибывания в этом городе. Хотим насладиться спокойным отдыхом, а так же посещением достопримечательных мест Астрахани.
а нам нравится отдыхать на Ахтубе летом.
Места удивительные!
Пожарная безопасность - подробнее об особенностях!
- Rottos
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- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 16 сен 2015, 18:42
- Откуда: Москва
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Сообщений: 5 • Страница 1 из 1
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