Курорты России

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Курорты России

Новое сообщение Zenad » 12 дек 2015, 21:23

В нашей стране есть большое количество классных курортных мест, где каждый может отлично отдохнуть, не зависимо от времени года. Есть пляжные курорты, есть горнолыжные курорты с разными трассами для катания на лыжах. Главные пляжные курорты России сосредоточены в Краснодарском крае.А вы там были?


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Re: Курорты России

Новое сообщение Zenad » 17 дек 2015, 10:02

Краснодарский край – это одно из самых удивительных по красоте мест в России, созданное самой природой для прекрасного отдыха, который запомнится на всю жизнь. Красивейшие пейзажи, развитая курортная инфраструктура, целебный климат, выращенные в местных садах виноград и южные фрукты – что еще надо для полноценного и комфортного отдыха. После Новогодних праздников наша семья едет в Краснодар, а гостиница аэлита, забронированая на Тревел ру предоставит нам свои апартаменты на время прибывания в этом городе. Хотим насладиться спокойным отдыхом, а так же посещением достопримечательных мест Краснодара.
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Re: Курорты России

Новое сообщение ala.ilonova » 19 дек 2015, 19:29

Народу там много в сезон, а не в сезон делать особо нечего, разве что на лыжах покататься, плюс цены практически Европейские, а где то даже и дороже, смысла особо не вижу туда ехать.

Разве только друзья или родственники там обитают, с ними встретиться, пообщаться.

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Re: Курорты России

Новое сообщение Zenad » 22 дек 2015, 13:55

Да нет там родственников, да и друзе тоже поехать просто отдохнуть, а если не туда то куда можно?
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Re: рыбалка на Ахтубе в июне

Новое сообщение Rottos » 09 апр 2018, 12:52

Zenad писал(а):Рыбалка на Ахтубе в июне на базе Ивушка – это одно из самых удивительных по красоте мест в России, созданное самой природой для прекрасного отдыха, который запомнится на всю жизнь. Красивейшие пейзажи, развитая курортная инфраструктура, целебный климат, выращенные в местных садах виноград и южные фрукты – что еще надо для полноценного и комфортного отдыха. После Новогодних праздников наша семья едет в Краснодар, а гостиница аэлита, забронированая на Тревел ру предоставит нам свои апартаменты на время прибывания в этом городе. Хотим насладиться спокойным отдыхом, а так же посещением достопримечательных мест Астрахани.

а нам нравится отдыхать на Ахтубе летом.

Места удивительные!

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