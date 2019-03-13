Тур в Турцию

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Тур в Турцию

Новое сообщение Stella » 13 мар 2019, 20:59

Подскажите надежное тур агенство, которое предоставляет путевку в Турцию. Хочу на майские съездить отдохнуть.


Stella
Читатель
 
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 23 дек 2018, 18:59
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Re: Тур в Турцию

Новое сообщение Anaconda » 13 мар 2019, 23:58

Вас не интересует услуги частников? Собираемся по 5 человек и выезжаем, если интресно пишите.
Anaconda
Читатель
 
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 04 фев 2019, 17:33
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