tarkan2050 » 05 ноя 2014, 16:37

Уважаемые соотечественники, хотим поделится с вами замечательной возможностью. Теперь Вы можете смотреть русские каналы в Болгарии в отличном качестве и, практически, на любом устройстве по средствам технологии OTT(IPTV) сервиса iptv.zargacum.net

Для просмотра телеканалов IPTV не нужно спутниковой тарелки. Минимальные требования - это компьютер и интернет со скоростью не менее 2mb/s.

На чем можно смотреть:

1. На любом телевизоре с функция Smart TV. Вам нужно лишь скачать плейлист с нашего сайта и загрузить его в телевизор.

2. Любая ТВ приставка с функцией IPTV, например DUNE.

3. Спутниковые ресиверы, например Openbox, Skyway или GI, которые поддерживают IPTV.

4. Любой компьютер и программа c функцией просмотра потокового видео. Например бесплатные VLC и Windows Media Player.

И так, какие каналы вы можете смотреть:

Новостные - РБК, Пятый канал, Россия 24, LifeNews, Москва 24, Bloomberg.

Кино - Кинорейс 1, Кинорейс 2, Кинорейс 3, Кинорейс 4, Кинорейс 5, Кино Союз, Премьера, Наше кино, Кинохит, Amedia 2, Новое кино, Кинолюкс, Univewsal Channel, Камедия, Индия.

Музыка - Ru TV, Муз ТВ, Rusong TV, Bridge TV, MTV.

Познавательные - История, Моя планета, Наука 2.0, Outdoor Channel, Совершенно секретно, Россия К, 24 ДОК, Авто 24, Nat Geo Wild, National Geographic, Discovery World, Discovery Science, Animal Planet, Investigation Discovery, Discovery Channel, Авто Плюс, Кухня ТВ.

Детские - Tiji TV, Gilli, Nicckelodeon, Disney Chennel, Детский Мир, JimJam, Cartoon Network.

Развлекательные - ТНТ-Comedy TV, Style TV.

Спортивные - НТВ-ПЛЮС Спорт, НТВ-ПЛЮС Футбол, Наш футбол, КХЛ ТВ, СпортХит, Eurosport 2, НТВ Теннис, НТВ Баскетбол, НТВ Футбол 2, НТВ Спорт Союз, Русский Экстрим, Eurosport, Extreme Sport Channel, Боец ТВ.

HD - Первый канал HD.

Взрослые - Egoist TV, Playboy TV, Русская ночь.

Другие - Мир, ТНТ, Пятница, Россия 1, СТС, ТВ3, Первый канал, РЕН ТВ, Перец, Домашний, ТНВ-Планета, ТВ Центр, Дождь, E!Russia, НТВ Мир, Россия 2, СТБ, Много ТВ, Интересное ТВ.

Всего, на данный момент уже более 80 каналов в прекрасном качестве и список постоянно расширяется!

А главное - мы предлагаем Вам совершенно бесплатно протестировать наш IPTV сервис от zargacum.net

Дополнительная информация о нашем сервисе:

У нас сервера в разных странах, вы можете выбрать для себя наиболее подходящий!

У нас сервера с максимальной антиддос защитой, вы всегда можете быть уверены в том, что не пропустите свою любимую передачу или футбольный матч из-за за проблем на сервере!

У нас автоматический сервис создания плейлистов для всех доступных устройств, поддерживающих IPTV, Вам нужно только нажать на кнопку, загрузить плейлист на устройство и наслаждаться просмотром!

Все это и многое другое на iptv.zargacum.net.

Пробуйте и оставайтесь с нами!