Интернет Blizoo, нужен совет

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Интернет Blizoo, нужен совет

Новое сообщение Egorius » 17 апр 2017, 00:42

Здравствуйте!

Собираемся в мае в Болгарию, на курорт, где в начале сезона всё ещё закрыто.

В прошлом году пользовались мобильным интернетом Telenor, качество хорошее, но лимит по карте кажется 5gb на 7 дней. Соответственно, видео не посмотреть, файл большого объема не залить, по скайпу не поговорить...

В этом году хозяин (сам он от интернета далёк) сказал, что на территории Елените есть постоянный доступ к сети Blizoo и прислал ссылку отделения на Солнечном Бряге http://www.blizoo.bg/offices.html?city=slunchevbriag - можно оплатить даже без sim-карты, я о такой слышу первый раз.

Может кто-нибудь пользовался и может что-то посоветовать? Как понимаю, чтобы был безлимит на других операторах -нужно делать договор минимум на год...



Последний раз редактировалось Egorius 09 апр 2018, 22:50, всего редактировалось 1 раз.
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Re: Интернет Blizoo

Новое сообщение Egorius » 18 апр 2017, 20:09

Я как понимаю, что там что-то типа точки доступа уже существующей - типа покупаешь гигабайты трафик - а тебе дают логин и пароль.
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Re: Интернет Blizoo, нужен совет

Новое сообщение AlimovaVera » 09 ноя 2020, 14:02

Если проводной интернет не вариант, то можно посмотреть в сторону беспроводного. Мобильный интернет достаточно доступен сейчас, есть даже варианты с безлимитным трафиком, так что можно подобрать тариф для мобильного телефона под любой случай.
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