где можно перегородки в офис заказать стеклянные

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где можно перегородки в офис заказать стеклянные

Новое сообщение Oinar » 05 июл 2019, 23:40

Всем привет, где можно перегородки в офис заказать стеклянные? Хочу именно стеклянные сделать


Oinar
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Сообщения: 8
Зарегистрирован: 01 май 2019, 21:33
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Re: где можно перегородки в офис заказать стеклянные

Новое сообщение Карабас » 06 июл 2019, 11:57

есть специальные компании которые занимаются этим, просто посмотрите варианты в интернете
Карабас
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Сообщения: 53
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Re: где можно перегородки в офис заказать стеклянные

Новое сообщение Marris » 06 июл 2019, 19:36

Здравствуйте, думаю что вам нужен будет какой то крупный именно магазин, к примеру вот могу посоветовать - https://steklo17.ru Я сам там покупал стеклянные перегородки, но только для душа, цены приемлимые и качество хорошее
Marris
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 06 июл 2019, 19:34
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Re: где можно перегородки в офис заказать стеклянные

Новое сообщение LVS » 17 июл 2019, 16:31

Ну что заказали?
LVS
Писатель
 
Сообщения: 84
Зарегистрирован: 05 июн 2019, 23:59
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Re: где можно перегородки в офис заказать стеклянные

Новое сообщение burbon » 17 июл 2019, 16:37

Перегородки софос вам надо заказывать https://sofos.ru/projects/ofisnye_peregorodki/ они оснастили вместе с монтажом половину офисов нашего города такими удобными и качественными перегородками, зонировать офис ими проще простого, и у нас в офисе так же их перегородки стоят и с ними вообще каждый сотрудник имеет свое пространство рабочее
burbon
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Сообщения: 84
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