где можно перегородки в офис заказать стеклянныеRuBo@rd Internet
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где можно перегородки в офис заказать стеклянные
Всем привет, где можно перегородки в офис заказать стеклянные? Хочу именно стеклянные сделать
- Oinar
- Читатель
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- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 01 май 2019, 21:33
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Re: где можно перегородки в офис заказать стеклянные
есть специальные компании которые занимаются этим, просто посмотрите варианты в интернете
- Карабас
- Писатель
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- Сообщения: 53
- Зарегистрирован: 15 апр 2019, 20:56
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Re: где можно перегородки в офис заказать стеклянные
Здравствуйте, думаю что вам нужен будет какой то крупный именно магазин, к примеру вот могу посоветовать - https://steklo17.ru Я сам там покупал стеклянные перегородки, но только для душа, цены приемлимые и качество хорошее
- Marris
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- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 06 июл 2019, 19:34
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Re: где можно перегородки в офис заказать стеклянные
Ну что заказали?
- LVS
- Писатель
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- Сообщения: 84
- Зарегистрирован: 05 июн 2019, 23:59
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Re: где можно перегородки в офис заказать стеклянные
Перегородки софос вам надо заказывать https://sofos.ru/projects/ofisnye_peregorodki/ они оснастили вместе с монтажом половину офисов нашего города такими удобными и качественными перегородками, зонировать офис ими проще простого, и у нас в офисе так же их перегородки стоят и с ними вообще каждый сотрудник имеет свое пространство рабочее
- burbon
- Писатель
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- Сообщения: 84
- Зарегистрирован: 02 июн 2019, 18:40
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Сообщений: 5 • Страница 1 из 1
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