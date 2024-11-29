Хочу подработать водителем такси
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Хочу подработать водителем такси
Хочу подработать водителем такси. Есть ли компании, которые сдают автомобили в аренду для работы в такси?
- Paris
- Знаток
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- Сообщения: 205
- Зарегистрирован: 28 июн 2021, 00:21
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Re: Хочу подработать водителем такси
Брал машину на таких условиях — потом пожалел. Если смену не отбил, то сам в минусе. Хорошо подумайте, прежде чем соглашаться.
- Harlitood
- Фанат
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- Сообщения: 140
- Зарегистрирован: 01 ноя 2023, 03:31
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Re: Хочу подработать водителем такси
Давно хотел попробовать работать в такси. Через https://kldprokat.ru взял машину в аренду. Условия аренды отличные, машина в идеальном состоянии. Начал зарабатывать с первого дня. Всё прозрачно и удобно, планирую продолжать сотрудничество.
- Kaslan
- Фанат
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- Сообщения: 192
- Зарегистрирован: 26 авг 2021, 15:00
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Re: Хочу подработать водителем такси
Авто-курьерство в Яндекс Про — это отличный выбор для тех, кто хочет зарабатывать, используя свой автомобиль, и ценит независимость в планировании своего времени. Честно скажу, мне очень понравилась такая работа и могу ее посоветовать всем, кто не хочет и не может сидеть без дела. Работа не простая, но оплачивается хорошо, самое главное вам надо работать и все тогда получится. К слову, если не знаете и пока не понимаете кем лучше всего вам стоит начать работать, тут читайте в статье всё о Яндекс Про: обзор вакансии пешим или авто курьером доставки https://dzen.ru/a/YQvNwKxYh06OK1ig Из личного опыта ребята хочу в заключении вам сказать. Для тех, кто ищет дополнительный источник дохода и имеет собственное авто, работа курьером в Яндекс Про станет отличным выбором.
- vane4ka
- Знаток
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- Сообщения: 207
- Зарегистрирован: 04 окт 2024, 06:24
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Re: Хочу подработать водителем такси
Мне кажется, брать автомобиль в аренду бессмысленно. Просто подсчитайте, сколько вы будете тратить ежемесячно на аренду и сравните это с расходами на кредит при покупке собственного автомобиля. Даже сейчас омода автомобиль купить в спб цена вполне доступна. Как мне кажется, владение собственным новым автомобилем обойдётся дешевле, чем постоянная аренда.
- игорян565
- Читатель
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- Сообщения: 21
- Зарегистрирован: 20 фев 2025, 21:54
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Сообщений: 5 • Страница 1 из 1
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