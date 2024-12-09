Хочу приобрести автомобиль OMODA S5, но не знаю, сколько он стоит.
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Хочу приобрести автомобиль OMODA S5, но не знаю, сколько он стоит.
Хочу приобрести автомобиль OMODA S5, но не знаю, сколько он стоит. Подскажите, где можно узнать цену и условия покупки?"
- stepanben
- Фанат
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- Сообщения: 124
- Зарегистрирован: 28 окт 2023, 20:06
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Re: Хочу приобрести автомобиль OMODA S5, но не знаю, сколько он стоит.
Цена? Она как с любого новенького авто — может и не сильно кусается, но всё равно приписывают цену за бренд и новизну. Будь готов к допам.
- Kaslan
- Фанат
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- Сообщения: 192
- Зарегистрирован: 26 авг 2021, 15:00
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Re: Хочу приобрести автомобиль OMODA S5, но не знаю, сколько он стоит.
выбирал машину, пока не наткнулся на https://omoda-motorland.ru/models/models5/ . Стильный дизайн, мощный мотор, комфортный салон. Цена полностью оправдана качеством. Сейчас каждый раз за рулём наслаждаюсь поездкой – отличный автомобиль!
- Paris
- Знаток
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- Сообщения: 205
- Зарегистрирован: 28 июн 2021, 00:21
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Re: Хочу приобрести автомобиль OMODA S5, но не знаю, сколько он стоит.
А вы не хотели бы рассмотреть какие-нибудь новые, более современные автомобили? Я имею в виду электромобили. Мне кажется, вам это могло бы показаться интересным. Сегодня на рынке представлено электромобиль модели различного класса и характеристик. Просто посетите дилерский центр РОЛЬФ, и специалисты подробно расскажут обо всех преимуществах каждого варианта.
- игорян565
- Читатель
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- Сообщения: 21
- Зарегистрирован: 20 фев 2025, 21:54
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Сообщений: 4 • Страница 1 из 1
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