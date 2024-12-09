Хочу приобрести автомобиль OMODA S5, но не знаю, сколько он стоит.

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Хочу приобрести автомобиль OMODA S5, но не знаю, сколько он стоит.

Новое сообщение stepanben » 09 дек 2024, 10:42

Хочу приобрести автомобиль OMODA S5, но не знаю, сколько он стоит. Подскажите, где можно узнать цену и условия покупки?"


stepanben
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Re: Хочу приобрести автомобиль OMODA S5, но не знаю, сколько он стоит.

Новое сообщение Kaslan » 09 дек 2024, 12:44

Цена? Она как с любого новенького авто — может и не сильно кусается, но всё равно приписывают цену за бренд и новизну. Будь готов к допам.
Kaslan
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Re: Хочу приобрести автомобиль OMODA S5, но не знаю, сколько он стоит.

Новое сообщение Paris » 09 дек 2024, 21:52

выбирал машину, пока не наткнулся на https://omoda-motorland.ru/models/models5/ . Стильный дизайн, мощный мотор, комфортный салон. Цена полностью оправдана качеством. Сейчас каждый раз за рулём наслаждаюсь поездкой – отличный автомобиль!
Paris
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Re: Хочу приобрести автомобиль OMODA S5, но не знаю, сколько он стоит.

Новое сообщение игорян565 » 24 июн 2025, 10:12

А вы не хотели бы рассмотреть какие-нибудь новые, более современные автомобили? Я имею в виду электромобили. Мне кажется, вам это могло бы показаться интересным. Сегодня на рынке представлено электромобиль модели различного класса и характеристик. Просто посетите дилерский центр РОЛЬФ, и специалисты подробно расскажут обо всех преимуществах каждого варианта.
игорян565
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