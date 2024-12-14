bodrovgerman » 14 дек 2024, 19:30

Недавно столкнулся с задачей отправки документов за границу. Искал надёжный сервис и нашёл dh-express . Всё прошло отлично: оформление простое, сроки доставки быстрые. Посылка пришла в целости, теперь точно буду пользоваться их услугами.