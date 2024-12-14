какая служба доставки доставляет за границу?

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какая служба доставки доставляет за границу?

Новое сообщение Kaslan » 14 дек 2024, 10:30

Планирую отправить посылку за границу, но не знаю, какая служба доставки будет надежной и недорогой. Куда обратиться для международной отправки?


Kaslan
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Re: какая служба доставки доставляет за границу?

Новое сообщение Osvald » 14 дек 2024, 11:56

Да, отправлял. Всё доходит, но сроки иногда плавают. Упаковка должна быть надёжной, особенно если что-то хрупкое.
Osvald
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Re: какая служба доставки доставляет за границу?

Новое сообщение bodrovgerman » 14 дек 2024, 19:30

Недавно столкнулся с задачей отправки документов за границу. Искал надёжный сервис и нашёл dh-express . Всё прошло отлично: оформление простое, сроки доставки быстрые. Посылка пришла в целости, теперь точно буду пользоваться их услугами.
bodrovgerman
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Re: какая служба доставки доставляет за границу?

Новое сообщение gohkadd » 30 мар 2025, 16:18

После отпуска в Италии я заказал несколько вещей в интернет-магазинах, но они доставляют только по Европе. Не хотелось терять заказы, и я нашёл решение — europadelivery.com. Указал их склад как адрес доставки, и всё пришло туда без проблем. Потом просто оформил пересылку в Молдову — трек работал, сроки нормальные. Даже не ожидал, что будет так удобно. Теперь я знаю, как получать товары из Европы, даже если магазин не отправляет напрямую.
gohkadd
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