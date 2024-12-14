какая служба доставки доставляет за границу?
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какая служба доставки доставляет за границу?
Планирую отправить посылку за границу, но не знаю, какая служба доставки будет надежной и недорогой. Куда обратиться для международной отправки?
- Kaslan
- Фанат
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- Сообщения: 164
- Зарегистрирован: 26 авг 2021, 15:00
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Re: какая служба доставки доставляет за границу?
Да, отправлял. Всё доходит, но сроки иногда плавают. Упаковка должна быть надёжной, особенно если что-то хрупкое.
- Osvald
- Фанат
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- Сообщения: 160
- Зарегистрирован: 26 июн 2021, 20:21
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Re: какая служба доставки доставляет за границу?
Недавно столкнулся с задачей отправки документов за границу. Искал надёжный сервис и нашёл dh-express . Всё прошло отлично: оформление простое, сроки доставки быстрые. Посылка пришла в целости, теперь точно буду пользоваться их услугами.
- bodrovgerman
- Писатель
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- Сообщения: 62
- Зарегистрирован: 28 ноя 2023, 16:49
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Re: какая служба доставки доставляет за границу?
После отпуска в Италии я заказал несколько вещей в интернет-магазинах, но они доставляют только по Европе. Не хотелось терять заказы, и я нашёл решение — europadelivery.com. Указал их склад как адрес доставки, и всё пришло туда без проблем. Потом просто оформил пересылку в Молдову — трек работал, сроки нормальные. Даже не ожидал, что будет так удобно. Теперь я знаю, как получать товары из Европы, даже если магазин не отправляет напрямую.
- gohkadd
- Знаток
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- Сообщения: 230
- Зарегистрирован: 23 мар 2021, 19:43
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Сообщений: 4 • Страница 1 из 1
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