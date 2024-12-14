У автомобиля начали дергаться передачи, кажется, нужен ремонт АКПП.

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У автомобиля начали дергаться передачи, кажется, нужен ремонт АКПП.

Новое сообщение Калугин » 14 дек 2024, 23:41

У автомобиля начали дергаться передачи, кажется, нужен ремонт АКПП. Кто знает, где в Волгограде занимаются такими работами профессионально?


Калугин
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Re: У автомобиля начали дергаться передачи, кажется, нужен ремонт АКПП.

Новое сообщение Laiving » 15 дек 2024, 04:03

Попал на этот ремонт, когда коробка начала "дёргать". Главное — найти специалистов, которые не начнут разводить на новые запчасти, если можно отремонтировать старые.
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Re: У автомобиля начали дергаться передачи, кажется, нужен ремонт АКПП.

Новое сообщение Naidjel » 15 дек 2024, 05:29

коробка передач в автомобиле начала работать с перебоями, я решил обратиться к профессионалам. Заказал ремонт через http://xn----7sbk0aza0i.xn--p1ai . Сервис оказался на высоте: работу выполнили качественно, и теперь машина снова едет как новая.
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Naidjel
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Re: У автомобиля начали дергаться передачи, кажется, нужен ремонт АКПП.

Новое сообщение hurteseg » 12 фев 2025, 12:02

Я через авито быстро нашел сервис по ремонту АКПП , смотрите там
hurteseg
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