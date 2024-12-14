У автомобиля начали дергаться передачи, кажется, нужен ремонт АКПП.
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У автомобиля начали дергаться передачи, кажется, нужен ремонт АКПП.
У автомобиля начали дергаться передачи, кажется, нужен ремонт АКПП. Кто знает, где в Волгограде занимаются такими работами профессионально?
- Калугин
- Читатель
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- Сообщения: 49
- Зарегистрирован: 02 янв 2024, 02:13
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Re: У автомобиля начали дергаться передачи, кажется, нужен ремонт АКПП.
Попал на этот ремонт, когда коробка начала "дёргать". Главное — найти специалистов, которые не начнут разводить на новые запчасти, если можно отремонтировать старые.
- Laiving
- Фанат
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- Сообщения: 148
- Зарегистрирован: 27 июн 2021, 19:09
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Re: У автомобиля начали дергаться передачи, кажется, нужен ремонт АКПП.
коробка передач в автомобиле начала работать с перебоями, я решил обратиться к профессионалам. Заказал ремонт через http://xn----7sbk0aza0i.xn--p1ai . Сервис оказался на высоте: работу выполнили качественно, и теперь машина снова едет как новая.
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Naidjel
- Фанат
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- Сообщения: 152
- Зарегистрирован: 26 июн 2021, 23:16
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Re: У автомобиля начали дергаться передачи, кажется, нужен ремонт АКПП.
Я через авито быстро нашел сервис по ремонту АКПП , смотрите там
- hurteseg
- Фанат
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- Сообщения: 124
- Зарегистрирован: 31 авг 2024, 06:21
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Сообщений: 4 • Страница 1 из 1
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