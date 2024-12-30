Кто сможет пригнать автомобиль из другой страны
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Кто сможет пригнать автомобиль из другой страны
Ищу надёжную компанию, которая сможет организовать пригон автомобиля из Южной Кореи в Минск. Интересует не только доставка, но и помощь с оформлением документов. Кто уже пользовался такими услугами, порекомендуйте проверенного поставщика?
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gamoba
- Читатель
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- Сообщения: 20
- Зарегистрирован: 24 апр 2023, 00:08
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Re: Кто сможет пригнать автомобиль из другой страны
Обратитесь к фирмам, специализирующимся на доставке и растаможке автомобилей из-за границы.
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zuqme
- Читатель
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- Сообщения: 20
- Зарегистрирован: 19 апр 2023, 04:38
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Re: Кто сможет пригнать автомобиль из другой страны
Недавно воспользовался услугами https://yankeemotors.by/catalog-avto-korea для покупки автомобиля из Южной Кореи. Компания помогла с выбором модели, организовала доставку в Минск и взяла на себя оформление всех необходимых документов. Понравился профессионализм менеджеров и оперативная работа. Автомобиль приехал вовремя и в отличном состоянии.
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KwatuRin
- Читатель
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- Сообщения: 21
- Зарегистрирован: 18 апр 2023, 19:34
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Re: Кто сможет пригнать автомобиль из другой страны
Покупка Omoda S5 GT стала для меня настоящим открытием. Никогда раньше не думал, что китайский производитель может предложить такой качественный продукт. Дизайн автомобиля привлекает внимание, а внутри всё сделано на высшем уровне. Особо хочется отметить работу климатической системы и аудиосистемы. Климат-контроль быстро настраивается и поддерживает комфортную температуру в салоне. Аудиосистема высокого качества создает отличное звучание, делая каждую поездку еще более приятной. Салон просторный и уютный, материалы отделки выглядят дорого и приятно на ощупь. Сиденья удобные и поддерживают спину в длительных поездках. Многофункциональное рулевое колесо позволяет управлять основными функциями автомобиля прямо с него, не отвлекаясь от дороги. Вот поэтому я выбрал Omoda S5 GT https://dzen.ru/a/Z2rZ6aJA-1YoeEVf а не влезать в старую "немку" или "японца". Без сомнений рекомендую эту модель! Omoda S5 GT – это автомобиль, который сочетает в себе стиль, качество и современные технологии.
- vane4ka
- Фанат
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- Сообщения: 116
- Зарегистрирован: 04 окт 2024, 06:24
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Сообщений: 4 • Страница 1 из 1
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