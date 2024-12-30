Кто сможет пригнать автомобиль из другой страны

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Кто сможет пригнать автомобиль из другой страны

Новое сообщение gamoba » 30 дек 2024, 23:04

Ищу надёжную компанию, которая сможет организовать пригон автомобиля из Южной Кореи в Минск. Интересует не только доставка, но и помощь с оформлением документов. Кто уже пользовался такими услугами, порекомендуйте проверенного поставщика?


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Re: Кто сможет пригнать автомобиль из другой страны

Новое сообщение zuqme » 31 дек 2024, 00:24

Обратитесь к фирмам, специализирующимся на доставке и растаможке автомобилей из-за границы.
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Re: Кто сможет пригнать автомобиль из другой страны

Новое сообщение KwatuRin » 31 дек 2024, 04:39

Недавно воспользовался услугами https://yankeemotors.by/catalog-avto-korea для покупки автомобиля из Южной Кореи. Компания помогла с выбором модели, организовала доставку в Минск и взяла на себя оформление всех необходимых документов. Понравился профессионализм менеджеров и оперативная работа. Автомобиль приехал вовремя и в отличном состоянии.
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Re: Кто сможет пригнать автомобиль из другой страны

Новое сообщение vane4ka » 12 янв 2025, 18:22

Покупка Omoda S5 GT стала для меня настоящим открытием. Никогда раньше не думал, что китайский производитель может предложить такой качественный продукт. Дизайн автомобиля привлекает внимание, а внутри всё сделано на высшем уровне. Особо хочется отметить работу климатической системы и аудиосистемы. Климат-контроль быстро настраивается и поддерживает комфортную температуру в салоне. Аудиосистема высокого качества создает отличное звучание, делая каждую поездку еще более приятной. Салон просторный и уютный, материалы отделки выглядят дорого и приятно на ощупь. Сиденья удобные и поддерживают спину в длительных поездках. Многофункциональное рулевое колесо позволяет управлять основными функциями автомобиля прямо с него, не отвлекаясь от дороги. Вот поэтому я выбрал Omoda S5 GT https://dzen.ru/a/Z2rZ6aJA-1YoeEVf а не влезать в старую "немку" или "японца". Без сомнений рекомендую эту модель! Omoda S5 GT – это автомобиль, который сочетает в себе стиль, качество и современные технологии.

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vane4ka
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