Переезжаю в новую квартиру, нужно перевезти мебель.

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Переезжаю в новую квартиру, нужно перевезти мебель.

Новое сообщение Gendalf » 05 янв 2025, 22:44

Переезжаю в новую квартиру, нужно перевезти мебель. Кто в Волгограде надёжно и аккуратно делает такие переезды?


Gendalf
Читатель
 
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 04 окт 2024, 02:49
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Re: Переезжаю в новую квартиру, нужно перевезти мебель.

Новое сообщение Karoline » 06 янв 2025, 00:08

Выбирайте проверенные компании. И лучше заранее уточнить, кто отвечает за повреждения.
Karoline
Писатель
 
Сообщения: 86
Зарегистрирован: 15 янв 2024, 21:51
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Re: Переезжаю в новую квартиру, нужно перевезти мебель.

Новое сообщение Osvald » 07 янв 2025, 12:48

Когда пришло время менять квартиру, думал, как перевезти всё имущество без нервов. Выбрал https://perevozki-34.ru . Всё прошло гладко: аккуратно, быстро, с отличным отношением. Ребята спасли меня от головной боли с коробками и мебелью!
Osvald
Фанат
 
Сообщения: 128
Зарегистрирован: 26 июн 2021, 20:21
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