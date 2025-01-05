Переезжаю в новую квартиру, нужно перевезти мебель.
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Переезжаю в новую квартиру, нужно перевезти мебель.
Переезжаю в новую квартиру, нужно перевезти мебель. Кто в Волгограде надёжно и аккуратно делает такие переезды?
- Gendalf
- Читатель
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- Сообщения: 24
- Зарегистрирован: 04 окт 2024, 02:49
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Re: Переезжаю в новую квартиру, нужно перевезти мебель.
Выбирайте проверенные компании. И лучше заранее уточнить, кто отвечает за повреждения.
- Karoline
- Писатель
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- Сообщения: 86
- Зарегистрирован: 15 янв 2024, 21:51
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Re: Переезжаю в новую квартиру, нужно перевезти мебель.
Когда пришло время менять квартиру, думал, как перевезти всё имущество без нервов. Выбрал https://perevozki-34.ru . Всё прошло гладко: аккуратно, быстро, с отличным отношением. Ребята спасли меня от головной боли с коробками и мебелью!
- Osvald
- Фанат
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- Сообщения: 128
- Зарегистрирован: 26 июн 2021, 20:21
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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