Кого можно вызвать, чтобы быстро приехали и аккуратно погрузили авто?

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

Кого можно вызвать, чтобы быстро приехали и аккуратно погрузили авто?

Новое сообщение Gendalf » 05 янв 2025, 22:51

Машина заглохла посреди дороги, и ни вперед, ни назад. Кого можно вызвать, чтобы быстро приехали и аккуратно погрузили авто?


Gendalf
Читатель
 
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 04 окт 2024, 02:49
Вернуться к началу

Re: Кого можно вызвать, чтобы быстро приехали и аккуратно погрузили авто?

Новое сообщение Karoline » 06 янв 2025, 00:16

Сохрани несколько номеров заранее. Лучше немного переплатить за оперативность, чем замерзать у дороги.
Karoline
Писатель
 
Сообщения: 86
Зарегистрирован: 15 янв 2024, 21:51
Вернуться к началу

Re: Кого можно вызвать, чтобы быстро приехали и аккуратно погрузили авто?

Новое сообщение Osvald » 07 янв 2025, 12:53

На днях машина сломалась прямо посреди дороги. Искал, где быстро вызвать эвакуатор, и нашёл http://evakuator-vrn.com . Приехали оперативно, погрузка была аккуратной. Доставили до сервиса без лишних вопросов. Сервис отличный, рекомендую всем!
Osvald
Фанат
 
Сообщения: 128
Зарегистрирован: 26 июн 2021, 20:21
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Автомобили, транспорт, перевозки

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group