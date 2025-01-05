Кого можно вызвать, чтобы быстро приехали и аккуратно погрузили авто?
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Кого можно вызвать, чтобы быстро приехали и аккуратно погрузили авто?
Машина заглохла посреди дороги, и ни вперед, ни назад. Кого можно вызвать, чтобы быстро приехали и аккуратно погрузили авто?
- Gendalf
- Читатель
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- Сообщения: 24
- Зарегистрирован: 04 окт 2024, 02:49
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Re: Кого можно вызвать, чтобы быстро приехали и аккуратно погрузили авто?
Сохрани несколько номеров заранее. Лучше немного переплатить за оперативность, чем замерзать у дороги.
- Karoline
- Писатель
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- Сообщения: 86
- Зарегистрирован: 15 янв 2024, 21:51
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Re: Кого можно вызвать, чтобы быстро приехали и аккуратно погрузили авто?
На днях машина сломалась прямо посреди дороги. Искал, где быстро вызвать эвакуатор, и нашёл http://evakuator-vrn.com . Приехали оперативно, погрузка была аккуратной. Доставили до сервиса без лишних вопросов. Сервис отличный, рекомендую всем!
- Osvald
- Фанат
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- Сообщения: 128
- Зарегистрирован: 26 июн 2021, 20:21
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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